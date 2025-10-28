noua creșă și grădiniță din piața cluj prinde contur: va avea 90 de locuri noi / foto

Lucrările la noua creșă și grădiniță din cartierul Piața Cluj din Sibiu avansează vizibil, proiectul fiind finalizat în proporție de aproximativ 60%. Clădirea, deja ridicată integral, se află acum în faza de amenajări interioare și exterioare.

În această perioadă se montează instalațiile sanitare, electrice și termice, iar imobilul este conectat la rețelele de utilități. De asemenea, sistemul de încălzire în pardoseală este aproape complet, fiind finalizat deja la parter.

Noul complex educațional va oferi 30 de locuri pentru copii la creșă și alte 60 la grădiniță, contribuind la extinderea infrastructurii pentru educația timpurie în Sibiu. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este februarie 2026.

Municipalitatea amintește că alte două proiecte similare sunt în derulare: o creșă nouă pe strada Viitorului, care va adăuga 110 locuri, și o grădiniță modernă pe strada Podului, ce va oferi încă 58 de locuri pentru preșcolari.