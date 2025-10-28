parcarea supraterană și modernizarea pieței din vasile aaron, costă aproape 74 milioane lei: vor fi peste 190 de locuri de parcare

Consiliul Local al municipiului Sibiu urmează să dezbată și să aprobe indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Amenajare Parcare Supraterană Cartier Vasile Aaron”, investiție estimată la aproximativ 73,4 milioane de lei, sumă care acoperă întregul proiect, inclusiv piața agroalimentară.

Conform raportului de specialitate întocmit pentru Consiliul Local, dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente la cerințele actuale ale orașului sunt esențiale pentru o dezvoltare urbană durabilă și sustenabilă. Creșterea numărului de autoturisme în municipiul Sibiu a condus la supraaglomerare, la lipsa locurilor de parcare și la deteriorarea unor zone verzi. În același timp, cererea pentru un spațiu comercial modern, destinat pieței agroalimentare, este tot mai mare, având în vedere dorința locuitorilor de a avea produse locale de calitate, în condiții optime de igienă și accesibilitate. Zona liberă identificată în cartierul Vasile Aaron este ideală pentru realizarea unei parcări supraterane integrate cu piața agroalimentară.

Parcarea va fi construită pe o suprafață totală de 8.433,76 metri pătrați și va avea 192 de locuri pentru autoturisme, distribuite pe mai multe niveluri. În subsolul 1, parcajul subteran închis, care include și adăpost de protecție civilă, va dispune de 38 de locuri de parcare. La parter, zona va integra spațiul comercial pentru piața agroalimentară, iar parcajul suprateran deschis va oferi tot 38 de locuri. Etajul 1 va cuprinde 36 de locuri, iar etajul 2 va avea de asemenea 36 de locuri, toate supraterane și deschise. Etajul 3 va fi prevăzut cu 34 de locuri, iar terasa circulabilă va oferi încă 10 locuri. Această distribuție permite un acces facil și o utilizare optimă a spațiului, combinând parcaje închise și deschise.

Clădirea va fi dotată cu un sistem de control al accesului cu barieră, supraveghere video și detectori pentru fiecare loc, afișând în timp real numărul locurilor disponibile. De asemenea, vor fi amenajate alei pietonale și rastele pentru biciclete, iar grupurile sanitare vor fi adaptate persoanelor cu handicap și mamelor cu copii.

Proiectarea obiectivului este realizată de S.C. Ing Proiect Management SRL, iar indicatorii tehnico-economici actualizați reflectă adaptarea proiectului la standardele moderne de durabilitate și funcționalitate. Realizarea acestui obiectiv urmărește crearea unui sistem eficient de parcare, reducerea aglomerației urbane, dezvoltarea unui spațiu comercial modern pentru produse locale, îmbunătățirea accesibilității la facilități urbane și susținerea dezvoltării economice locale prin crearea de locuri de muncă.

Investiția se încadrează în legislația în vigoare și respectă prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Sibiu. Odată finalizată, parcarea supraterană din Vasile Aaron va contribui la decongestionarea traficului, va oferi locuitorilor și vizitatorilor un acces mai facil la servicii și va sprijini dezvoltarea economică și urbană a cartierului.