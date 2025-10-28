pericol pe străzile sibiului: șoferi surprinși circulând pe interzis / video foto

Sibienii au surprins în ultimele zile, situații periculoase pe străzile orașului, în care șoferi au ignorat indicatoarele rutiere și au circulat pe contrasens, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Primul incident a fost semnalat sâmbătă, 25 octombrie, la ora 13:32, pe strada Alexandru Odobescu, unde o mașină cu semn de începător și numere de Argeș a fost surprinsă circulând pe sens interzis. Șoferul a ignorat complet indicatoarele rutiere, intrând în direcția greșită pe o stradă cu sens unic.

Câteva zile mai târziu, luni, 27 octombrie, în jurul orei 13:49, o altă mașină a fost filmată pe strada Malului, mergând pe contrasens. Martorii spun că situația putea deveni periculoasă.

„L-am claxonat toți. El era viteaz. Putea să se întâmple un accident acolo”, a povestit Lavinia, o participantă la trafic aflată în zonă.

Contactată de redacția Ora de Sibiu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad, a explicat sancțiunile prevăzute de lege pentru astfel de abateri:

„Circulația pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul sau circulația în sens invers pe un sector de drum cu sens unic se sancționează cu 2-3 puncte amendă, respectiv între 405 și 607,50 lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din minim în termen de 15 zile, conform art. 99, alin. 2 din OUG 195/2002. Totodată, se aplică și 2 puncte de penalizare, conform articolului 108, alin. 1, lit. a), punctul 5, din același act normativ.”

Astfel de abateri, aparent minore, pot provoca accidente grave în zonele intens circulate din municipiu. Polițiștii le reamintesc șoferilor să fie atenți la semnele de circulație și să respecte regulile pentru siguranța tuturor.