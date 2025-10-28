policlinica stomatologică de pe bâlea primește 10 metri de teren de la primărie: face o rampă de acces

Consiliul Local al Municipiului Sibiu urmează să dezbată, în ședința ordinară, un proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unei suprafețe de 10 metri pătrați din domeniul public al orașului către U.A.T. Județul Sibiu, pentru amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități la clădirea Policlinicii Stomatologice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Solicitarea a fost transmisă Primăriei Sibiu de către Consiliul Județean Sibiu, prin Direcția Strategii și Proiecte, în luna august 2025, în cadrul demersurilor pentru implementarea proiectului „Renovare energetică a clădirii Policlinicii Stomatologice”, finanțat prin Programul Regional Regiunea Centru 2021–2027, Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul.

Screenshot

Noua rampă de acces, care va fi amplasată pe trotuarul adiacent scărilor principale ale policlinicii, pe strada Hermann Oberth, va asigura accesul facil în clădire pentru pacienții cu mobilitate redusă, contribuind la o infrastructură medicală mai incluzivă și mai modernă.

Condițiile de folosință a terenului

Conform proiectului de hotărâre, terenul în suprafață de 10 mp, parte a domeniului public al Municipiului Sibiu (identificat în CF nr. 136148 Sibiu), va fi transmis în folosință gratuită pe durata existenței construcției.

U.A.T. Județul Sibiu, în calitate de beneficiar, va avea obligația de a îngriji și conserva terenul, de a suporta toate cheltuielile de întreținere și reparații, precum și de a utiliza suprafața exclusiv pentru amenajarea rampei, fără a obstrucționa circulația pietonală sau accesul altor utilizatori ai domeniului public.

De asemenea, proiectul prevede că, în cazul în care Consiliul Local Sibiu va decide, din motive de interes public local, schimbarea destinației terenului, Consiliul Județean va trebui să elibereze spațiul în termen de 60 de zile de la notificare.

Un pas concret pentru o comunitate mai accesibilă

Potrivit Direcției Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Sibiu, amenajarea acestei rampe ar reprezenta un pas concret în direcția asigurării accesului egal la servicii medicale pentru toate categoriile de pacienți și va contribui la îmbunătățirea condițiilor de primire în cadrul Policlinicii Stomatologice.