primul zbor spre birmingham din sibiu a decolat marți. rute noi din mai multe orașe din românia

Sibiu devine, începând cu 28 octombrie, punct de plecare pentru o nouă rută Wizz Air către Birmingham, Regatul Unit. Aeronava a decolat în această seară, la ora 18:10.

Zborurile pe ruta Sibiu – Birmingham sunt operate de două ori pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă. Noua rută consolidează conexiunile aeriene dintre Sibiu și Marea Britanie, oferind pasagerilor posibilitatea de a călători mai ușor între cele două regiuni, atât în scop turistic, cât și business, dar și pentru vizitarea celor dragi, familie și prieteni.

Conform Aeroportului Internațional Sibiu, aeronava a transportat un număr total de 177 de pasageri, înregistrând astfel un grad de ocupare foarte ridicat și reflectând interesul crescut al pasagerilor pentru această nouă destinație.

Inaugurarea noii rute aeriene Sibiu – Birmingham a fost marcată în stilul caracteristic Aeroportului Internațional Sibiu: cu voie bună, zâmbete și un moment artistic cu o doză de umor rafinat, inspirat din cultura britanică.

Prin interpretarea lor, actorii din cadrul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu au adus un plus de autenticitate, spontaneitate și inteligență artistică acestui moment, printr-o reprezentație inedită care a transpus, cu autoironie, eleganță și spirit creativ, provocările și experiențele din viața de zi cu zi a pasagerilor noștri într-un exercițiu artistic.

Prin introducerea acestei rute, pasagerii din județul Sibiu, precum și din regiunile învecinate beneficiază de o legătură directă către una dintre cele mai importante destinații din Marea Britanie. Aeroportul Internațional Sibiu este, în prezent, singurul aeroport din Transilvania care oferă zboruri directe spre Birmingham, un oraș recunoscut pentru comunitatea sa vibrantă, mediul economic dinamic și numeroasele oportunități culturale.

În sezonul de iarnă 2025-2026, de la Aeroportul Internațional Sibiu sunt operate zboruri directe spre 14 destinații din Europa: Basel, Birmingham, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Karlsruhe/Baden-Baden, Londra Luton, Madrid, Memmingen, Milano Bergamo (din 6 ianuarie 2026), Nürnberg, Roma Fiumicino (zboruri operate de Wizz Air), Viena (zboruri operate de Austrian Airlines) și München (zboruri operate de Lufthansa).

Activitățile Aeroportului Internațional Sibiu R.A. se desfășoară cu susținerea financiară a Consiliului Județean Sibiu.

Alte rute operate de pe aeroporturile din România

Din București, între 26 și 29 octombrie, Wizz Air va opera 11 noi zboruri către destinații precum Erevan, Praga, Turku, Bordeaux, Paris Orly, Berlin, Köln, Pescara, Gdansk, Porto și Bratislava. În plus, compania a alocat o a doua aeronavă bazei operaționale de la București Băneasa și va muta, începând cu 26 octombrie, nouă rute de pe Otopeni pe acest aeroport, dintre care cinci vor fi operate exclusiv de la Băneasa. Printre acestea se numără Bruxelles Charleroi, Milano Bergamo, Torino, Barcelona, Nisa, Frankfurt Hahn, Memmingen, Atena și Basel.

Cluj-Napoca va beneficia, în perioada 26-28 octombrie, de noi legături către Billund, Marrakesh, Oslo Sandefjord Torp, Stockholm Skavsta, precum și de redeschiderea rutei către Tel Aviv. De asemenea, pasagerii din Craiova vor putea zbura către Paris Beauvais, Atena și Napoli, în timp ce cei din Iași vor avea acces la Praga, Copenhaga și Valencia. Brașovul va fi legat de Memmingen și Milano Malpensa.

FOTO Aeroportul Internațional Sibiu