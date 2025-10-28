prioritatea motocicliștilor în trafic va fi decisă de camera deputaților

O schimbare importantă pentru motocicliști se află deja pe agenda legislativă. Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care le-ar permite acestora să circule pe benzile destinate transportului public și să se strecoare printre coloanele de mașini oprite la semafor, inclusiv la trecerile de pietoni sau de cale ferată.

Până acum, aceste manevre erau interzise și erau sancționate cu amenzi de până la 800 de lei și reținerea permisului pentru 30 de zile. Inițiatorii proiectului susțin că schimbarea ar reduce timpul pierdut în trafic și riscul de accidente, dar mulți șoferi se arată îngrijorați de posibilele efecte negative asupra circulației.

Conform ObservatorNews, proiectul prevede, de asemenea, crearea unor zone speciale, de trei metri, în fața intersecțiilor, destinate exclusiv motocicletelor și mopedelor. Astfel, acestea ar putea pleca primele la culoarea verde, fără a mai fi nevoite să se strecoare printre mașini.

“Este o măsură menită să fluidizeze traficul și să reducă riscurile de accidente. De asemenea, în parcările publice, motocicliștii ar urma să beneficieze de locuri gratuite”, a explicat Răzvan Pavel, inițiatorul proiectului

Totuși, opiniile conducătorilor auto sunt împărțite. Unii se tem că noile reguli vor crea confuzie și pericol pe șosele:

“Nu mi se pare normal. Ei apar cu viteză și se strecoară printre mașini. E foarte periculos. Dacă sunt vehicule, ar trebui să stea la rând”, a declarat un șofer.

Expertul în conducere defensivă Sorin Ene atrage atenția că avantajul acordat motocicliștilor poate fi exploatat periculos:

“Majoritatea motocicliștilor nu cunosc riscul real și folosesc performanțele vehiculelor pentru a transforma strada într-un circuit, ceea ce poate fi extrem de periculos.”

Cifre care pun în context necesitatea regulilor

În România sunt înmatriculate peste 225.000 de motociclete și peste 6.600 de mopede. Anul trecut, 353 de accidente grave au implicat motociclete, soldate cu 87 de decese.

Inițiatorii proiectului speră ca aceste modificări să contribuie la mobilitate mai rapidă și mai sigură în trafic, dar dezbaterea publică continuă, în așteptarea aprobării finale a legii.

FOTO: Autovit