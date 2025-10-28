Comisia pentru sistematizarea circulației a avizat favorabil următoarele lucrări care vor afecta traficul pe câteva străzi din Sibiu:

În contextul lucrărilor de construcție a creșei și grădiniței noi din Piața Cluj, str. Piața Cluj va fi închisă traficului în perioada 31 octombrie, ora 07.00 – 1 noiembrie, ora 20.00 pentru conectarea clădirii la rețeaua de apă și canalizare din zonă. Din același motiv, str. Timișoara va fi închisă în perioada 3 noiembrie, ora 07.00 – 5 noiembrie, ora 20.00.

Pe străzile Alămor și apoi pe str. Săliște se vor realiza în perioada 29 octombrie – 1 decembrie lucrări la rețeaua de gaz. Constructorul contractat de societatea Delgaz Grid va interveni fără închiderea traficului, dar cu devieri punctuale pe cealaltă bandă în zonele în care se lucrează. De asemenea, se va interzice oprirea pe aliniamentele celor 2 străzi în perioada menționată.

SC Apă Canal SA va desfășura pe str. Ludoș, în perioada 3 – 30 noiembrie, lucrări de reabilitare a conductei de apă. Acestea nu vor necesita închiderea traficului, dar vor exista anumite restricții: Pentru traversarea str. Ludoș înspre Aleea Călăreților, mașinile vor fi deviate de pe o bandă pe cealaltă, alternativ, cu dirijare din partea piloților de trafic. Se va interzice circulația pe pista pentru biciclete pe sectorul cuprins între Aleea Călăreților și traversarea străzii Ludoș.

Avizul pentru execuția lucrărilor la rețeaua de apă de pe str. Rennes, tronsonul dintre b-dul Victoriei și str. Z. Boiu a fost prelungit până în 30 noiembrie. Strada va rămâne, deci, închisă traficului încă o perioadă de aproximativ o lună.

Pe lângă acestea, mai sunt în desfășurare lucrări la rețelele de utilități pe următoarele străzi: șoseaua Alba Iulia tronson Agricultorilor – Calea Turnișorului și tronson Ogorului – Turda, Rahovei, Urlea, Frații Grachi, Hegel, Lazaret, Cezar Bolliac, Râului, Alămor, trotuarul de pe b-dul Victoriei de vis-a-vis de Bazinul Olimpia și cel din zona Spitalului Militar.

De asemenea, se lucrează la reparații în urma intervențiilor la rețelele de apă, canalizare și gaz pe străzile Calea Cisnădiei, Agârbiciu și Valea Aurie. Remedierile vor începe și pe str. Reconstrucției, după efectuarea ultimelor probe de presiune.