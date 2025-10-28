se dinamitează muntele pe un tronson de pe autostrada sibiu–pitești: 70 de tone de explozibil, folosite

Începe dinamitarea pe Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești pentru construirea tunelului de la Robești.

Pe șantierul Lotului 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești au început operațiunile de dinamitare a zonelor cu stâncă dură, etapa necesară construirii tunelului de la Robești, pe secțiunea Boița-Cornetu, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Pentru această etapă vor fi utilizate aproximativ 70 de tone de material exploziv, scrie Rador.

Lotul 2 al autostrăzii va avea o lungime de circa 30 de kilometri, iar pe traseu vor fi construite șapte tuneluri și aproape 50 de viaducte, poduri și pasaje, lucrări considerate deosebit de complexe din punct de vedere tehnic.

Aceste intervenții fac parte dintr-un proiect de infrastructură major, menită să reducă semnificativ timpul de parcurs între Sibiu și Pitești și să asigure un transport mai sigur și mai eficient.