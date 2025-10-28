sibiu, capitala medicinei invazive timp de trei zile: începe sibiumed 2025

În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2025, Facultatea de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu va găzdui cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale de Medicină Invazivă – SibiuMed, format hibrid, un eveniment științific de anvergură, devenit deja o tradiție în calendarul medical național.

Conferința, organizată sub egida ULBS – Facultatea de Medicină, reunește anual medici, cadre universitare, rezidenți și specialiști din multiple domenii medicale, oferind un cadru interdisciplinar dedicat celor mai recente evoluții în medicina modernă și în tehnicile invazive.

O platformă de dialog interdisciplinar

Ediția din acest an aduce împreună experți din domenii precum urologie, neurochirurgie, chirurgie generală, ginecologie, cardiologie, diabet și boli de nutriție, ortopedie, psihiatrie și medicină legală, în sesiuni științifice și workshopuri interactive.

„Scopul acestei conferințe este de a crea punți între specialități și de a aduce în prim-plan cele mai moderne practici medicale, în beneficiul pacientului și al comunității medicale”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ciprian Tănăsescu, președintele conferinței.

Eveniment creditat EMC

Conferința este creditată cu 18 puncte EMC de către Colegiul Medicilor din România, fiind recunoscută pentru contribuția sa la dezvoltarea profesională continuă a medicilor.

Participare amplă și invitați de prestigiu

La edițiile anterioare, evenimentul a reunit peste 500 de participanți din întreaga țară, iar ediția 2025 promite să depășească acest prag, aducând un număr semnificativ de lectori și prezentări științifice de actualitate.

Detalii și înscrieri – 30 octombrie – 1 noiembrie 2025

Facultatea de Medicină, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Aula Magna și Sala Senatului

Programul științific și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial: www.sibiumed.ro