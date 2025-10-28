stâlp decorativ cu lumini de paște în piața mare din sibiu, pregătiri pentru evenimente festive în centrul istoric al orașului.
Sursa foto: Facebook/ Primăria Municipiului Sibiu

Deși mai sunt aproape două luni până la Crăciun, atmosfera sărbătorilor de iarnă începe deja să se simtă în centrul Sibiului. Temperaturile sunt încă blânde, însă angajații Primăriei Sibiu au început instalarea celebrei cupole de lumini din Piața Mare.

Municipalitatea a adus materialele necesare la începutul săptămânii, iar marți au demarat lucrările de montare. Sibiul se pregătește, pas cu pas, pentru Târgul de Crăciun, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente din oraș.

Primăria a achiziționat recent mai multe șiruri luminoase noi, pentru a le înlocui pe cele deteriorate din structura cupolei. Reprezentanții instituției spun că lucrările vor continua în centrul istoric, urmând ca, ulterior, să fie împodobite și principalele bulevarde din oraș.

stadion de încărcare instalații iluminat public decorațiuni de sărbători în sibiu, echipe de întreținere montând decorațiuni festive de iarnă pe luminile de crăciun.
lucru pe stâlp de iluminat public în sibiu, electrician verificând cablurile și sistemele de iluminat în timpul lucrărilor de întreținere, decorare pentru evenimente sau sărbători în oraș.
podajator de electricieni și utilaje de lucru în centrul orașului sibiu, amplasate pe o piață pietonală istorică din orașul sibiu, cu clădiri elegante și oameni relaxați.

„Nu mai e mult până se deschide Târgul de Crăciun Sibiu, pe 14 noiembrie, așa că am început să instalăm iluminatul festiv pentru ca totul să fie gata la timp și să contribuie la atmosfera de sărbătoare. Mai întâi vom decora centrul istoric, iar apoi principalele bulevarde din oraș”, a transmis Primăria Sibiu, pe pagina oficială de Facebook.

statuia și clădirea veche de pe piața mare din sibiu, supravegheate de utilaje de construcție pentru ultimele lucrări de reabilitare și decorare, într-o zi cu cer senin și umbrit de clădiri istorice.
lucrător montând decorațiuni luminoase pentru evenimente în aer liber în sibiu, în timpul zilei, pe cer senin, în sezonul de iarnă sau toamnă.
ilustratie cu montarea decorațiunilor de crăciun în sibiu, târg de crăciun, decorațiuni luminând orașul în sezonul festiv.

Târgul de Crăciun din Sibiu va fi deschis oficial între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, în Piața Mare. Zeci de căsuțe de lemn, lumini spectaculoase, miros de scorțișoară și vin fiert, colinde și concerte vor transforma din nou centrul orașului într-un loc plin de magie și tradiție – acolo unde meșteșugul românesc se întâlnește cu spiritul Crăciunului.

