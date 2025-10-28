Deși mai sunt aproape două luni până la Crăciun, atmosfera sărbătorilor de iarnă începe deja să se simtă în centrul Sibiului. Temperaturile sunt încă blânde, însă angajații Primăriei Sibiu au început instalarea celebrei cupole de lumini din Piața Mare.

Municipalitatea a adus materialele necesare la începutul săptămânii, iar marți au demarat lucrările de montare. Sibiul se pregătește, pas cu pas, pentru Târgul de Crăciun, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente din oraș.

Primăria a achiziționat recent mai multe șiruri luminoase noi, pentru a le înlocui pe cele deteriorate din structura cupolei. Reprezentanții instituției spun că lucrările vor continua în centrul istoric, urmând ca, ulterior, să fie împodobite și principalele bulevarde din oraș.

„Nu mai e mult până se deschide Târgul de Crăciun Sibiu, pe 14 noiembrie, așa că am început să instalăm iluminatul festiv pentru ca totul să fie gata la timp și să contribuie la atmosfera de sărbătoare. Mai întâi vom decora centrul istoric, iar apoi principalele bulevarde din oraș”, a transmis Primăria Sibiu, pe pagina oficială de Facebook.

Târgul de Crăciun din Sibiu va fi deschis oficial între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, în Piața Mare. Zeci de căsuțe de lemn, lumini spectaculoase, miros de scorțișoară și vin fiert, colinde și concerte vor transforma din nou centrul orașului într-un loc plin de magie și tradiție – acolo unde meșteșugul românesc se întâlnește cu spiritul Crăciunului.

