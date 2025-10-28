Cetățean străin prins la volan fără permis internațional în Sibiu.

Polițiștii sibieni au depistat în noaptea de 27 octombrie un bărbat care conducea ilegal pe raza municipiului. În jurul orei 02:30, pe strada Henri Coandă, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un cetățean străin, în vârstă de 39 de ani.

Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere internațional. Ca urmare, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

Cazul evidențiază riscurile pe care le implică conducerea fără drept legal și importanța respectării legislației rutiere, indiferent de cetățenie.