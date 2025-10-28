trafic îngreunat pe valea oltului. accident cu 4 maşini la limita dintre vâlcea și sibiu

Un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule s-a produs marți după-amiază, în zona localității Câineni, județul Vâlcea. Potrivit polițiștilor rutieri, circulația este blocată complet pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în dreptul locului accidentului, scrie News.ro.
La fața locului intervin echipaje de la Poliție, Ambulanță și ISU, iar persoanele implicate sunt evaluate medical. Deocamdată nu au fost anunțate victime grave, urmând să se stabilească dacă este necesar transportul unora dintre acestea la spital.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că accidentul s-a produs în jurul orei 13:00, în urma unei coliziuni între patru autoturisme.
