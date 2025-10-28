Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, Ștefania Szabo, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită moartă marți dimineața în camera de gardă a unității medicale, conform informațiilor publicate de sansanews.ro.

Medicul a fost descoperit decedat în jurul orei 7:00, însă primele date indică faptul că decesul survenise cu câteva ore înainte. Până în prezent, nu au fost stabilite circumstanțele exacte ale decesului, iar sursele precizează că nu s-au identificat urme de violență.

Ultima dată când a fost văzută de colegi, luni seara, Ștefania Szabo nu părea să aibă probleme de sănătate.

Ștefania Szabo a venit la Spitalul Județean Buzău în anul 2020, după ce a lucrat la Spitalul de Urgențe Floreasca, și a fost numită director medical la aproximativ un an de la încadrare.

Tragedia a provocat șoc și consternare în rândul colegilor și al întregului personal medical din spital. Ancheta în cazul decesului este în desfășurare.