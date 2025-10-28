turcan atacă modul de organizare a concursurilor din ministerul culturii: „se face pe sprânceană”

Raluca Turcan, a reacționat față de concursurile și procesele de reorganizare derulate în prezent la Ministerul Culturii, subliniind că acestea trebuie realizate corect și în beneficiul performanței instituționale.

„Concursurile și reorganizările sunt necesare și pot fi benefice, însă întrebarea este cum și din ce motive sunt ele realizate”, a declarat Turcan. Ea a precizat că în mandatul său concursurile au fost organizate doar în instituțiile în care existau blocaje sau conflicte serioase care puneau în pericol activitatea. În rest, fosta ministră a inițiat modificarea Legii managementului instituțiilor publice de cultură, proiect aproape finalizat, pentru a asigura instituții mai performante, mai stabile și mai apropiate de public, ferite de interese politice sau personale.

Turcan a criticat demersul actual, afirmând că „riscă să semene mai degrabă a feudalizare decât a preocupare reală pentru performanță”. Ea a atras atenția asupra primului proiect de reorganizare prin comasare, care vizează Teatrul de Operetă „Ion Dacian”, instituție în care s-a organizat concurs în mandatul său și care a demonstrat rezultate în creștere. „Coincidență sau nu, aceeași instituție face obiectul unui proces intentat de actualul ministru al Culturii, care anterior a fost secretar de stat și care nu a promovat concursul de management pe care îl dorea”, a mai spus Turcan.

Fosta ministră a subliniat că Ministerul Culturii trebuie ferit de suspiciuni de conflict de interese. Ea a atras atenția asupra organizării de concursuri pe baza unei legi vechi și depășite, care urmează a fi modificată, și s-a întrebat de ce există grabă: „Maximum o lună până la adoptarea noii legi, iar dacă există voință politică, termenul poate fi și mai scurt. Abia apoi trebuie organizate concursurile, pe baza principiilor de performanță, stabilitate și deschidere către public – nu pentru fidelizare politică sau personală”.

Turcan a mai atras atenția asupra importanței culturii în contextul discuțiilor bugetare: „Activitățile culturale, artistice și creative, care se finanțează de la capitolul de cheltuieli de «bunuri și servicii», nu sunt de fapt bunuri și servicii. Sunt esența culturii. Atunci când se discută despre temporizarea unor cheltuieli administrative, cultura trebuie exceptată. Rapid, clar, fără ezitări și fără virgule inutile”.

Ea a concluzionat: „Ultimul lucru – mai grav chiar decât deficitul bugetar – care se poate întâmpla este ca, în România, cultura, educația prin cultură, să fie puse între paranteze. Atunci, da, nu va mai fi nimic de făcut”.