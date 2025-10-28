urmărire în sibiu: un tânăr a căzut cu motocicleta în timp ce fugea de poliție

Tânăr prins în Sibiu pe motocicletă fără permis și fără înmatriculare după ce a fugit de poliție.

Polițiștii rutieri sibieni au intervenit pe 27 octombrie, în jurul orei 21:30, după ce un tânăr a ignorat semnalele de oprire. Conducătorul motocicletei a continuat deplasarea pe strada Sergiu Celibidache, unde s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

Tânărul, în vârstă de 20 de ani, domiciliat în Șura Mare, nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta pe care o conducea nu era înmatriculată sau înregistrată.

Poliția Municipiului Sibiu a deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis și conducere a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Incidentul evidențiază pericolele generate de nerespectarea regulilor de circulație și riscul pe care îl implică fuga de poliție.