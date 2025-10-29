Șofer din Biertan, prins băut la volan după ce a intrat în parapet între Alma și Dârlos.

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din satul Biertan, a fost implicat într-un accident rutier în noaptea de 29 octombrie, pe drumul județean DJ 142A, între localitățile Alma și Dârlos.

Potrivit IPJ Sibiu, evenimentul a avut loc în jurul orei 00:05, atunci când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au fost sesizați telefonic despre producerea accidentului. La fața locului, oamenii legii au constatat că șoferul a pierdut controlul direcției și a intrat în parapetul de pe sensul opus. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Testarea alcoolscopică a indicat 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care conducătorul auto a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului și pentru a aplica măsurile legale corespunzătoare.