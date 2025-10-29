analiză storia: 22% dintre cei aflați în căutarea unei locuințe au amânat achiziția după anunțul privind creșterea tva

Schimbările fiscale anunțate pentru luna august au avut un impact direct asupra celor care se aflau în procesul de căutare și achiziție a unei locuințe. Astfel, 22% dintre potențialii cumpărători au decis să amâne achiziția, iar 17% au preferat să grăbească finalizarea tranzacției, pentru a profita – în funcție de valoarea imobilului și de condițiile legale – de una dintre cele două cote de TVA, de 9% sau 19%.

Cel mai recent sondaj realizat de platforma imobiliară Storia, în octombrie 2025, s-a adresat persoanelor aflate în căutarea unei locuințe noi sau celor care nu erau încă decise cu privire la tipul de locuință pe care îl caută și care începuseră procesul de căutare înainte de iulie 2025. Întrebați dacă odată cu intrarea în vigoare a noii cote de TVA au făcut schimbări în modul în care caută o locuință, cei mai mulți dintre respondenți au menționat că nu au făcut nicio schimbare (46%). Totuși 35% au declarat că s-au orientat către zone mai accesibile ca preț, 14% caută locuințe cu suprafețe mai mici și 12% nu mai caută apartamente noi, ci vechi.

Cei mai mulți dintre cei care erau în căutarea unei locuințe de achiziționat erau interesați de apartamente vechi (37%), 29% căutau apartamente noi, iar 27% nu erau încă deciși asupra tipului de proprietate. Doar 7% au declarat că erau în căutarea unei case. În continuare, chestionarul a vizat utilizatorii aflați în căutarea unei locuințe noi, precum și pe cei indeciși cu privire la tipul de proprietate.

Majoritatea participanților la sondaj (38%) au declarat că modificarea TVA-ului anunțată pentru 1 august 2025 nu le-a influențat decizia de achiziție. Pentru 22% dintre respondenți a determinat amânarea deciziei, în timp ce 17% s-au grăbit să cumpere un apartament nou. Alți 12% s-au reorientat către locuințe vechi, iar 11% au decis să renunțe complet la achiziție. Dintre cei care s-au grăbit să cumpere în luna iulie, 18% au reușit să finalizeze achiziția până la finalul lunii, beneficiind de o cotă de TVA de 9% sau 19%. Restul de 82% dintre respondenți au declarat că nu au reușit să încheie tranzacția în timp util. Principalele motive invocate au fost prețurile prea ridicate (33%), lipsa unei oferte potrivite (17%) și dificultatea de a obține finanțarea necesară (7%).

„Prin acest sondaj ne-am propus să înțelegem în ce măsură majorarea cotei de TVA a influențat deciziile de achiziție ale celor aflați în căutarea unei locuințe înainte de luna iulie. Rezultatele arată că, deși unii respondenți au ajustat unele criterii de căutare, cei mai mulți (46%) nu și-au schimbat semnificativ comportamentul. Totuși, se observă o tendință de prudență: o parte dintre cei care și-au adaptat căutările se orientează către zone mai accesibile ca preț, locuințe cu suprafețe mai mici sau aleg să se orienteze către apartamente vechi, menținând același buget de achiziție. În același timp, vedem o oportunitate reală de a sprijini persoanele aflate în căutarea unei locuințe, atât prin ghidare în alegerea unei proprietăți potrivite nevoilor lor, cât și prin sprijin în procesul de documentare în vederea obținerii unui credit”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Dintre cei care au ales să amâne sau să renunțe la achiziție, 49% au spus că au preferat să aștepte evoluția prețurilor din piață, 17% s-au temut că dezvoltatorii vor majora prețurile, în timp ce 13% au ales să se orienteze către închiriere. Alți 10% nu erau siguri cum se aplică noua cotă de TVA, iar 8% nu au reușit să finalizeze accesarea unui credit sau documentația necesară.

Bugetul pentru achiziția unei locuințe a rămas neschimbat pentru majoritatea respondenților (59%). În același timp, 21% și-au redus bugetul, considerând că nu își mai permit același tip de proprietate, iar 20% au decis să îl mărească, acceptând costurile suplimentare aduse de noul nivel al TVA-ului.

Sondajul a fost desfășurat în luna octombrie 2025, pe un eșantion de 995 respondenți.

