aparatul fără de care femeile nu puteau fi tratate, înlocuit la spitalul județean sibiu: investiție de aproape 200.000 de lei

Aparatul de histeroscopie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost înlocuit, prin intermediul unei sponsorizări oferite de Regnology România SRL. Astfel, pacientele care au nevoie de acest aparat pot beneficia din nou de investigații.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu anunță că Secția Obstetrică-Ginecologie beneficiază de un aparat histeroscopic nou, după mai multe luni în care fostul aparat nu a putut fi utilizat din cauza unei defecțiuni tehnice. Dotarea cu noul histeroscop, în valoare de 180.000 lei, a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Regnology România SRL, prin Asociația „Împreună pentru Sănătate”.

„Ne bucurăm enorm că putem reda pacientelor noastre accesul la o investigație și o procedură medicală extrem de importantă. Este un pas concret care aduce beneficii reale femeilor aflate în îngrijirea noastră și ne ajută să continuăm misiunea de a oferi servicii medicale la standarde moderne. Mulțumim companiei Regnology România și Asociației «Împreună pentru Sănătate» pentru implicarea lor”, a declarat Fotache Robert, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Aparatul de histeroscopie este esențial pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor uterine, oferind o alternativă minim invazivă la intervențiile chirurgicale clasice. În lipsa lui, unele paciente au fost nevoite să aștepte sau să se adreseze altor unități medicale.

„Ne dorim ca prin astfel de gesturi concrete să fim aproape de comunitate și să contribuim la îmbunătățirea actului medical acolo unde este cea mai mare nevoie. Sănătatea femeilor înseamnă sănătatea întregii familii, iar faptul că am putut sprijini repararea acestui echipament este o bucurie sinceră pentru noi”, a declarat Cornel Benchea, președintele Asociației „Împreună pentru Sănătate”.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu transmite recunoștință partenerilor din mediul privat care aleg să investească în sănătate și reamintește faptul că asemenea colaborări contribuie direct la calitatea îngrijirii medicale oferite pacienților.