Procurorii europeni au descins la Consiliul Județean condus de Daniela Cîmpean și la Aeroportul Internațional Sibiu, într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene de zeci de milioane de euro, efectuând percheziții electronice ( inclusiv la telefonul și laptopul doamnei președintă a CJ Sibiu) și ridicând documente esențiale pentru investigație.

Proiectul de modernizare a aeroportului, în valoare de 64 de milioane de euro (54,5 milioane fonduri europene), a fost „aranjat”, conform procurorilor Parchetului European, printr-un caiet de sarcini făcut special pentru firma care a și câștigat licitația.

Deși recepția proiectului a fost făcută, nici până în ziua de astăzi, nu au fost achiziționate și implicit montate toate echipamentele prevăzute în caietul de sarcini.

Există pericolul real ca banii europeni să fie returnați, deci județul riscă un colaps financiar.

Această anchetă vine să completeze și alte eșecuri ale conducerii județene Consiliul Județean-marca PNL Sibiu- care a reușit să rateze finanțarea noului Spitalului Județean, a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, în valoare de sute de milioane de euro, iar majoritatea drumurilor județene au fost lăsate în paragină.

Ca președinte al PSD Sibiu, condamn aceste practici care au compromis imaginea județului și pun în pericol dezvoltarea Sibiului.