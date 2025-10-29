Cel puțin 132 de persoane și-au pierdut viața în cea mai sângeroasă operațiune a poliției braziliene din ultimele decenii, desfășurată marți în Rio de Janeiro.

Acțiunea, care a vizat grupări de traficanți de droguri din favelele Alemao și Penha, s-a soldat cu un bilanț dublu față de datele inițiale furnizate de autorități, potrivit BBC.

Conform biroului apărătorului public al statului Rio, intervenția, la care au participat aproximativ 2.500 de polițiști, a degenerat într-un adevărat masacru. Locuitorii din zonele afectate au relatat că, după retragerea forțelor de ordine, au ieșit pe străzi în căutarea rudelor dispărute, descoperind zeci de cadavre abandonate.

Raidul a fost justificat de autorități ca parte a unei ample campanii împotriva rețelei criminale Comando Vermelho, una dintre cele mai puternice organizații de trafic de droguri din Brazilia. În timpul operațiunii, au fost arestate 81 de persoane și confiscate 42 de arme, precum și o cantitate considerabilă de droguri.

Guvernatorul statului Rio de Janeiro a declarat că scopul acțiunii a fost „limitarea extinderii teritoriale a grupării criminale” și a precizat că peste 30 de mandate de arestare au vizat suspecți din alte state braziliene.

Moradores já desceram mais 56 corpos já confirmados no Complexo da Penha e Complexo do Alemão. 64 corpos já foram noticiados. OU SEJA, pelo menos 120 MORTES. A maior chacina da história do Rio de Janeiro do Cláudio Castro e Eduardo Paes. #RJNoAr CLÁUDIO CASTRO CRIMINOSO

PEC DA… pic.twitter.com/vj3S29Orev — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) October 29, 2025

Incidentul a avut loc cu doar câteva zile înainte ca orașul să găzduiască evenimente majore legate de summitul climatic al Națiunilor Unite (COP30), inclusiv reuniunea globală a primarilor C40 și decernarea premiului Earthshot, inițiat de prințul britanic William.

Deși autoritățile susțin că acțiunea a fost necesară pentru restabilirea ordinii în zonele controlate de traficanți, organizațiile pentru drepturile omului și reprezentanții comunităților locale acuză forțele de ordine de abuzuri, execuții sumare și utilizarea disproporționată a forței.

Cifrele dramatice din Rio de Janeiro aduc din nou în atenție problema violenței sistemice din Brazilia, unde confruntările dintre poliție și grupările criminale continuă să facă mii de victime anual, în special în cartierele sărace dominate de insecuritate și lipsa accesului la justiție.

FOTO MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images