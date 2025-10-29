copiii din satele sibiului n-au unde face sport: doar o bază sportivă nouă în tot județul!

Directorul executiv al Direcției Județene de Sport Sibiu, Nicoleta David, a vorbit în cadrul ședinței Colegiului Prefectural despre situația bazelor sportive din județ și despre necesitatea dezvoltării infrastructurii sportive, în special în mediul rural.

Potrivit directorul executiv al Direcției Județene de Sport Sibiu, Nicoleta David, este esențial ca bazele sportive existente să fie omologate și înscrise în Registrul Național al Bazelor Sportive Omologate, conform Ordinului MTS nr. 359/2021, dar și ca autoritățile locale să colaboreze pentru construirea unor noi facilități destinate sporturilor.

„Direcțiile de acțiune propuse de către noi sunt colaborarea instituțională pentru dezvoltarea infrastructurii, actualizarea registrelor bazelor sportive la nivel județean și omologarea acestora în registrul național. Vă dau un exemplu care, din păcate, mi se pare trist: avem o singură bază sportivă nouă creată la nivelul municipiului Sibiu — baza sportivă Obor. În rest, au fost doar modernizate patru baze sportive deja existente”, a explicat Nicoleta David.

Directorul a subliniat faptul că este nevoie de crearea unor baze sportive noi și de implicarea organizațiilor neguvernamentale și a antrenorilor locali pentru a da viață terenurilor construite recent în zonele rurale. „Avem nevoie de o colaborare cât mai frumoasă între instituții și de un mecanism județean de coordonare a inițiativelor sportive, care să asigure elaborarea unor criterii de finanțare și bune practici pentru sprijinirea organizațiilor sportive în procesul de accesare a fondurilor nerambursabile. De asemenea, dorim implementarea unui sistem de monitorizare și evaluare a impactului proiectelor sportive finanțate din fonduri publice”, a adăugat aceasta.