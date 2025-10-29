cozi uriașe la catedrala națională: credincioșii stau la rând câteva ore ca să o viziteze / foto

Credincioșii așteaptă până la 8 ore pentru a vizita Catedrala Națională.

Miercuri dimineață, credincioșii care doresc să viziteze Catedrala Națională au de așteptat chiar și 8 ore. Rândul format de vizitatori se întinde până în Piața Constituției, iar organizatorii și forțele de ordine estimează că timpul de așteptare este între 6 și 8 ore.

Jandarmii sunt prezenți pe întreaga zonă a evenimentului pentru a fluidiza fluxul participanților și pentru a oferi îndrumări. Autoritățile le recomandă vizitatorilor să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile jandarmilor și regulile impuse de organizatori.

Vizitatorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru un timp de așteptare mai lung și să urmeze toate instrucțiunile pentru a se asigura că accesul la catedrală se desfășoară în siguranță.