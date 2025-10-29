Credincioșii așteaptă până la 8 ore pentru a vizita Catedrala Națională.
Miercuri dimineață, credincioșii care doresc să viziteze Catedrala Națională au de așteptat chiar și 8 ore. Rândul format de vizitatori se întinde până în Piața Constituției, iar organizatorii și forțele de ordine estimează că timpul de așteptare este între 6 și 8 ore.
Jandarmii sunt prezenți pe întreaga zonă a evenimentului pentru a fluidiza fluxul participanților și pentru a oferi îndrumări. Autoritățile le recomandă vizitatorilor să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile jandarmilor și regulile impuse de organizatori.
Vizitatorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru un timp de așteptare mai lung și să urmeze toate instrucțiunile pentru a se asigura că accesul la catedrală se desfășoară în siguranță.
Ultima oră
- Cozi uriașe la Catedrala Națională: credincioșii stau la rând câteva ore ca să o viziteze / foto 2 minute ago
- Imagini din șantier: piațeta de pe Bulevardul Victoriei prinde contur / foto 17 minute ago
- Locuri de muncă bine plătite pentru sibieni: 140 de posturi în Germania, Norvegia și Italia 32 de minute ago
- SUA își reduce trupele din România: decizia a fost comunicată oficial 49 de minute ago
- Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier ministru o oră ago