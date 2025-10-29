de ce se retrag trupele americane din românia: ministrul apărării explică decizia sua

Ministrul Apărării Naționale Ionuț Moșteanu spune că singura modificare în ceea ce privește trupele americane va fi la baza de la Kogălniceanu, de unde va pleca brigada rotațională.

Întrebat dacă vor veni în perioada următoare militari din alte țări aliate în România, ministrul Apărării a spus: „Suntem în legătură cu toți aliații, toți partenerii noștri. Vom vedea în perioada următoare dacă vor veni mai mulți. E important să fie și mai mulți militari, și mai multe capabilități. Dar cel mai important este să pregătim în continuare și să investim în Armata României”.

Ministrul spune că a fost informat luni despre retragerea parțială a trupelor americane din România.

El afirmă că singura modificare va fi la Baza de la Mihail Kogălniceanu.

„Efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotațională, venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar nici în acest moment nu este aici. De aproximativ o lună de zile au plecat la… Aproximativ 1.200-1.500 erau”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

Întrebat dacă i se pare un regres reatragerea parțială a trupelor americane, Moșteanu a spus: „Aș fi vrut să nu fie așa. Însă, din nou spun, fiecare țară… Cămașa e întotdeauna mai aproape de corp decât haina. Fiecare țară își stabilește propria strategie. Aliații americani au anunțat de la începutul anului că se vor uita mai atent către Indo-Pacific. Ținând cont că Europa în ultimii ani a înțeles acest semnal de alarmă venit odată cu izbunirea războiului din Ucraina și a început să investească mai mult în propriile armate și în zăstrarea propriilor armate, cum ar veni și simplu spus, Europa a decis să-și ia soarta apărării în propriile mâini. Este un lucru predictibil pe care îl așteptam cu toții”.