Sibienii își iau rămas bun de la doamna profesoară de geografie de la Școala Gimnazială Nr. 15, actualmente Liceul Teoretic „O.Goga”, care a încetat din viață în cursul zilei de astăzi.

Cunoscută și apreciată deopotrivă pentru dedicarea sa față de elevi și pentru implicarea în activitățile școlare, doamna profesoară a însoțit generații întregi de elevi în numeroase excursii și drumeții. Dincolo de profesie, a fost o femeie iubitoare de familie, soție, mamă, bunică și prietenă apropiată celor care au cunoscut-o.

Familia anunță că cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face marți, începând cu ora 16:00, la capela ortodoxă din cimitir, slujba fiind programată la ora 19:00. Înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie, la ora 13:00.

Mesajul transmis de fiica sa, Corina Moldovan, subliniază aprecierea pentru gesturile de sprijin primite în ultimii doi ani: „Pentru mama mea a contat foarte mult orice gest de apropiere și susținere”.

