Polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat, luni, 28 octombrie, doi bărbați care conduceau autoturisme fără a deține permis de conducere. Ambii s-au ales cu dosare penale.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 18:15, pe strada Cuza Vodă din orașul Dumbrăveni, unde un tânăr de 21 de ani, din județul Mureș, a fost oprit pentru control de un echipaj rutier. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 21:35, polițiștii rutieri au oprit un alt autoturism, de această dată în municipiul Sibiu, pe Calea Turnișorului. La volan se afla un bărbat de 52 de ani, domiciliat în localitatea Săcel, care, la fel, nu deținea permis de conducere.

În ambele cazuri, polițiștii au deschis dosare penale pentru infracțiunea de conducere fără permis, cercetările fiind continuate pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care au fost comise faptele.