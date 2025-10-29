Un gest de curaj și responsabilitate civică a atras atenția locuitorilor în comuna Crasna, județul Gorj. Potrivit relatărilor apărute în presă, un tânăr militar a intervinit prompt pentru a opri un act de agresiune comis în plină stradă.

Potrivit articolului publicat de Pandurul, incidentul s-a produs în urmă cu câteva zile, atunci când o femeie a fost lovită de către ginerele său pe marginea unui drum din Crasna, scrie Pandurul.

Martorul-erou este Curcanu Gheorghe, elev în anul II la Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică din Sibiu.

Se afla în trecere prin localitate când a observat agresiunea. El a cerut şoferului — în speţă cumnatul agresorului — să oprească maşina. Apoi, fără ezitare, militarul a alergat spre locul faptei, s-a legitimativ în fața agresorului şi a reuşit să aplaneze conflictul.

După intervenţie, Curcanu Gheorghe s-a asigurat că victima este scoasă din zona de pericol şi că primeşte îngrijire. Localnicii au salutat gestul său, apreciind că intervenţia rapidă a împiedicat o tragedie.