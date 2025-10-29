fantoma luisei, mit sau adevăr? povestea incredibilă care a făcut celebră vila mary-luisa din ocna sibiului/ foto

Ocna Sibiului, renumită pentru lacurile sărate și efectele terapeutice ale apelor sărate, atrage anual mii de turiști dornici să se relaxeze și să se bucure de aerul curat al stațiunii balneare. Însă, pe lângă băi și lacuri, vizitatorii pot descoperi și o atracție mai puțin obișnuită: o vilă veche, construită în 1912, cu o poveste impresionant de misterioasă și pe alocuri înfricoșătoare.

Se spune că sufletul Luisei continuă să bântuie zidurile vilei, aducând un aer misterios și înfricoșător clădirii vechi de peste un secol din Ocna Sibiului. Turiștii care ajung aici sunt fascinați de legenda unei fete care și-a curmat viața din dragoste, iar poveștile despre prezența ei au atras vizitatori timp de generații.

Legenda spune că Luisa, fiica primarului Török, care a construit casa în 1912, s-a îndrăgostit de fiul unui miner. Însă tatăl ei i-ar fi interzis mariajul. Disperată, tânăra s-ar fi sinucis, iar trupul ei ar fi fost ascuns în subsolul vilei. Ani la rând, turiștii au venit aici sperând să prindă un semn al prezenței fetei, iar zidurile păstrează secrete dureroase care continuă să facă din vila aceasta un punct de atracție pentru curioși și vânătorii de mistere.

Fostul proprietar al vilei, Ștefan Jung, un român cu cetățenie germană, a crezut cu tărie în legendă. Într-un interviu acordat presei, în urmă cu 12 ani pentru Adevărul, acesta declara că „a spart zidurile din subsol” în căutarea osemintelor Luisei, fără a pune în pericol structura clădirii.

Jung cumpărase imobilul în 1994, după ce vila, folosită în perioada comunistă de OJT sub numele de „Vila 7”, fusese revendicată de o familie din Cluj, rude ale fetei. Până la moartea sa, în urmă cu un an, fostul proprietar a transformat casa într-o pensiune de trei stele cu 27 de locuri, oferind turiștilor, pe lângă cazare, și povestea tulburătoare a Luisei.

Noul proprietar: „Nu cred că e bântuită”

Astăzi, Vila Mary-Luisa are un nou proprietar: Mihai Matei, care privește legenda cu scepticism.

„Am aflat legenda de la fostul proprietar și de la oamenii din zonă. Dar n-am auzit niciodată zgomote ciudate, n-am simțit nimic neobișnuit. Cred că domnul Jung a inventat povestea pentru a atrage turiști.” spune acesta.

Mihai Matei spune că astăzi vila are șapte camere modernizate, cu toate utilitățile, iar în subsolul despre care se vorbește s-a amenajat spațiul tehnic. „Acolo unde se zice că s-ar fi spânzurat fata, am mașinile de spălat. Nici urmă de mister, doar detergent și țevi.”

Statuia Luisei, martoră tăcută a timpului

Chiar dacă nu crede în fantome, Matei a păstrat elementele care dau casei farmecul unic: „Statuia fetei e chiar pe fațada vilei, iar tabloul ei e în hol. Cei care ne trec pragul îl admiră.”

Statuia are și ea o poveste. În urmă cu mulți ani, a fost mutată în parc, la ‘Minerul de Fier’, dar fostul proprietar a dat în judecată autoritățile și a adus-o înapoi. Așa e corect — locul ei e aici, acasă.”

Despre originea legendei, noul proprietar a auzit și alte variante: „Se spune că fiica unui grof s-ar fi îndrăgostit de un pușcăriaș care lucra în mina de sare. Tatăl n-a fost de acord și fata s-ar fi sinucis. Dar nimeni nu mai știe care-i adevărul.”

O poveste care încă atrage

Astăzi, Vila Mary-Luisa rămâne un reper al stațiunii Ocna Sibiului. Nu doar pentru arhitectura sa aparte, ci și pentru povestea care o învăluie, jumătate legendă, jumătate strategie turistică.

Chiar dacă „fantoma Luisei” nu s-a arătat nimănui, spiritul ei pare să trăiască încă — în zidurile vechi, în statuia de pe fațadă și în curiozitatea fiecărui vizitator care pășește în această vilă de poveste.