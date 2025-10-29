greșeala pe care mulți români o facă fără să știe: își anulează actele singuri

Ministerul Afacerilor Interne a transmis un avertisment important pentru cetățeni: plastikania certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face nule, conform legii. Actele de stare civilă plastifiate nu mai sunt valabile și pot fi respinse atunci când sunt necesare pentru diferite proceduri.
Reprezentanții MAI recomandă păstrarea documentelor într-o folie de protecție, fără plastifiere. Astfel, actele rămân protejate, dar și valide.
Pentru cei care au plastificat deja documentele, soluția este obținerea unui duplicat de la serviciul de evidență a persoanelor sau, în cazul persoanelor aflate în străinătate, de la consulat.
Acest avertisment vine pentru a evita situații neplăcute în care cetățenii pot fi refuzați la instituțiile publice sau private din cauza valabilității documentelor.
