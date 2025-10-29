grindeanu îi cere lui ilie bolojan să retragă nominalizarea oanei gheorghiu pentru funcția de vicepremier ministru

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României”, a transmis Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Acesta a adăugat că „fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României” și a subliniat că astfel de numiri pot afecta credibilitatea României în relația cu aliatul american.

„Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută și credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii”, a mai spus Grindeanu.

Social-democratul consideră că un astfel de demers „trebuie regândit urgent” și cere partenerului de coaliție să țină cont de poziția PSD.

Nominalizarea Oanei Gheorghiu vine în contextul în care aceasta a criticat dur, în februarie 2025, pe fostul președinte american Donald Trump, într-o postare pe rețelele de socializare, în care l-a numit „golan”.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, considerând-o o persoană implicată în proiecte majore pentru societate, în special în domeniul sănătății.