Primăria Municipiului Sibiu anunță că lucrările de amenajare a piațetei urbane de pe Bulevardul Victoriei, din fața Cercului Militar, se desfășoară conform graficului stabilit.

Până în prezent:

a fost îndepărtat pavajul în zona viitoarei fântâni arteziene;

s-au efectuat săpăturile pentru fundațiile fântânii și pentru gradena amplasată pe partea dreaptă;

rețelele de utilități existente în zonă au fost deviate și protejate.

În prezent, se lucrează la armăturile fundației fântânii arteziene, urmând ca structura acesteia să fie turnată în scurt timp.

În etapele următoare sunt planificate:

amenajarea gradenei de pe partea dreaptă;

echiparea fântânii cu elementele constructive și sistemele aferente.

Primăria Municipiului Sibiu precizează că lucrările vor continua până la finalizarea completă a piațetei, oferind sibienilor un spațiu modern și funcțional în centrul orașului.