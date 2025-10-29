stradă în construcție în sibiu cu muncitori și utilaje, în centrul orașului, înconjurată de clădiri vechi și copaci toamna, pregătind infrastructura pentru modernizare.

Primăria Municipiului Sibiu anunță că lucrările de amenajare a piațetei urbane de pe Bulevardul Victoriei, din fața Cercului Militar, se desfășoară conform graficului stabilit.

Până în prezent:

  • a fost îndepărtat pavajul în zona viitoarei fântâni arteziene;

  • s-au efectuat săpăturile pentru fundațiile fântânii și pentru gradena amplasată pe partea dreaptă;

  • rețelele de utilități existente în zonă au fost deviate și protejate.

În prezent, se lucrează la armăturile fundației fântânii arteziene, urmând ca structura acesteia să fie turnată în scurt timp.

În etapele următoare sunt planificate:

  • amenajarea gradenei de pe partea dreaptă;

  • echiparea fântânii cu elementele constructive și sistemele aferente.

Primăria Municipiului Sibiu precizează că lucrările vor continua până la finalizarea completă a piațetei, oferind sibienilor un spațiu modern și funcțional în centrul orașului.

mașină de construcții excavator în lucru pe șantier în parc, înconjurat de muncitori, cu copaci în fundal, pe o zi însorită, realizată pentru știri despre proiecte urbane și infrastructură în sibiu. șantier de construcții în centrul sibiului, lucrări de modernizare și reabilitare, echipamente de construcții și muncitori în acțiune, pregătire pentru infrastructură urbană din sibiu. reparație statuie în centrul orașului sibiu, în fața clădirii administrației, cu muncitori în echipamente de protecție, în timpul unei lucrări de consolidare și restaurare a monumentului. lucrători de pe șantier în timpul construcției unei clădiri cu structuri de oțel în centrul sibiu, involving modern urban development și infrastructură.

Ultima oră