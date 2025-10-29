încă un turist salvat în ultima clipă din munții făgăraș / video

Un bărbat a fost salvat în cursul zilei de azi în Munții Făgăraș, după ce a plecat spre vârful Moldoveanu complet nepregătit tehnic, fără colțari, cu ghete obișnuite și fără lanternă. Turistul a dormit în noaptea de 27-28 octombrie în mașină, la Stâna lui Burnei, înainte de a porni spre vârf.

Mașina acestuia a fost reperată la stână, iar salvamontiștii au verificat de două ori dacă s-a întors, lucru care nu s-a întâmplat. Dimineața, echipele Salvamont Argeș au pornit în căutarea bărbatului, alertând și elicopterul 336 POA Brașov, care însă nu a putut interveni din cauza vântului puternic.

Turistul a fost găsit în viață, în bordeiul ciobanilor din căldarea de sub vârf, de colegii săi, care l-au contactat prin telefon satelit. Dată fiind situația și condițiile meteo, s-a decis o evacuare terestră, pentru a evita riscurile implicate de zăpada tare și vântul puternic.

Bărbatul prezintă hipotermie și multiple contuzii, deplasarea sa fiind dificilă, însă echipele Salvamont sunt încrezătoare că îl vor aduce în siguranță la bază, de unde va fi preluat de o ambulanță SMURD.

Salvamont Argeș reamintește turiștilor că echipamentul adecvat, experiența, informarea corectă și prudența sunt esențiale pentru siguranța pe munte. În ultimele 10 zile, cinci persoane și-au pierdut viața în Făgăraș și Piatra Craiului, iar condițiile de zăpadă fac deplasarea extrem de periculoasă.