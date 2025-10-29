incendiu devastator în hamba: flăcările amenință casele din zonă / video

Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Hamba. Pompierii intervin să stingă flăcările care amenință locuințele vecinilor. 

ISU Sibiu a intervenit de urgență, miercuri dimineața, în localitatea Hamba pentru stingerea unui incendiu.

„La fața locului sunt mobilizate trei autospecială de stingere, o autoscară, o autospecială de primă intervenție și un echipaj SMURD. Din primele informații incendiul se manifesta la o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 120 mp cu risc de propagare la vecinătăți”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!

