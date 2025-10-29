joi se decide soarta unui teren de peste 5.000 de metri pătrați din cartierul arhitecților: primăria vrea să amenajeze locuri de joacă și spații verzi

În cadrul ședinței Consiliului Local de mâine, 30 octombrie 2025, Primarul Cisnădiei, Mircea Orlățan va propune adoptarea unui proiect de hotărâre prin care mai multe terenuri din zona Cartierului Arhitecților vor fi preluate în proprietatea orașului.

Suprafața totală propusă pentru preluare este de 5.473 mp și include terenuri pentru parcări, străzi, căi de acces, locuri de joacă și spații verzi. Administrația locală subliniază că aceste terenuri vor permite dezvoltarea infrastructurii rutiere și crearea unor spații publice moderne, care să îmbunătățească circulația și calitatea vieții în cartier.

„Preluarea acestor terenuri reprezintă un pas important pentru dezvoltarea Cartierului Arhitecților. Vom transforma aceste spații în infrastructură utilă și locuri de relaxare pentru comunitate, iar colaborarea cu cetățenii și societățile comerciale care au cedat terenurile ne arată că putem construi împreună un oraș mai funcțional și mai prietenos.” a transmis pe Facebook primarul Cisnădiei, Mircea Orlățan

De asemenea, și celelalte terenuri importante din cartier, preluate anterior de la Statul Român, însumează 9.997 mp și vor fi integrate în proiectele de modernizare urbană.