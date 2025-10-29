Sibiul are oportunități de angajare în străinătate! Prin intermediul rețelei EURES România, angajatorii din Spațiul Economic European oferă 140 de locuri de muncă vacante în mai multe țări.
Cele mai multe oferte sunt în Germania și Norvegia, câte 50 de locuri fiecare. În Germania, se caută lucrători în producție – procesare produse din carne, operatori stivuitor, lucrători în prelucrarea metalelor, electricieni și sudori MAG. În Norvegia, angajatorii caută muncitori în producția din industria piscicolă.
Alte oportunități includ:
-
Austria – 8 locuri pentru mecanic auto, operator CNC, tehnician electrician, tehnician mecanic, strungar universal și operator robot-placare cu laser;
-
Italia – 15 locuri pentru șoferi de autobuz;
-
Polonia – 5 locuri pentru lucrători în depozit;
-
Slovenia – 9 locuri pentru finisori fațade și șoferi de camion;
-
Irlanda – 1 loc pentru îngrijitor persoane;
-
Suedia – 2 locuri pentru mecanici.
Cei interesați pot consulta ofertele pe site-ul www.eures.anofm.ro. Pentru înregistrare, este nevoie de un CV în format EUROPASS și completarea unei cereri.
Pentru informații suplimentare, sibienii se pot adresa Corinei Suciu, consilier EURES, la tel. 0269 210882, interior 119, etaj 4, camera 448.
