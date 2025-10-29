locuri de veci mai scumpe la cimitirul municipal: prețul minim ajunge la aproape 7.000 de lei

Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, cu plic închis, a locurilor de mormânt din zona Aleea Principală de acces din Cimitirul Municipal Sibiu urmează să fie votat în cadrul ședinței Consiliului Local de joi, 30 octombrie. Potrivit raportului de specialitate, prețul locurilor de veci se va majora începând cu data de 1 noiembrie.

Consiliul Local urmează să discute un proiect de hotărâre prin care se propune creșterea tarifelor pentru concesionarea locurilor de veci din zona Aleea Principală de acces a cimitirului. Este vorba despre 430 de locuri, împărțite astfel: 370 de locuri în partea stângă a aleii principale (zonele S1 și S2); și 60 de locuri în partea dreaptă (zona K118).

Până acum, prețurile erau următoarele: 12.000 de lei pentru un lot cu două locuri de mormânt alăturate și 6.000 de lei pentru un singur loc de mormânt.

Noile tarife propuse sunt mai mari, deoarece în ultima perioadă au crescut costurile și inflația. Dacă proiectul va fi aprobat, prețurile de pornire la licitație vor fi: 13.500 de lei pentru un lot cu două locuri și 6.750 de lei pentru un singur loc de mormânt.

Prețurile finale vor fi stabilite în funcție de indicele inflației din momentul în care anunțul licitației va fi publicat în Monitorul Oficial.