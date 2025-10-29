Primăria Municipiului Sibiu a anunțat că lucrările la al doilea centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, care va fi amenajat pe o suprafață de 30.000 mp în zona Gușterița – Dealul Dăii, avansează conform planului. Până în prezent, lucrările au fost realizate în proporție de 22%, iar termenul de finalizare este 30 iunie 2026.

Până acum, a fost finalizată săpătura generală, iar în prezent se lucrează la montarea prefabricatelor din beton, geotextil și balast, la amplasarea structurii metalice pentru copertine și la realizarea instalațiilor electrice și de canalizare pluvială.

Următoarele etape includ realizarea platformelor de depozitare a deșeurilor, a halei de procesare, a zonei administrative și a instalațiilor interioare, livrarea și montarea utilajelor și echipamentelor, execuția platformelor carosabile și pietonale, precum și amenajarea spațiului verde, a drumului de acces și a împrejmuirii locației.

Noul centru, alături de cel de pe Șoseaua Alba Iulia, va permite cetățenilor să aducă deșeuri din gospodărie care nu pot fi colectate prin sistemul obișnuit de pubele sau pe platformele de la bloc.