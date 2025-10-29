măldărășanu are în continuare sprijinul conducerii lui fc hermannstadt: „nu a zis nimeni că-l schimbă”

Marius Măldărășanu rămâne antrenorul echipei FC Hermannstadt, în ciuda seriei de rezultate slabe din ultimele etape. Conducerea clubului sibian a transmis că are în continuare încredere deplină în tehnicianul care a condus echipa în SuperLigă în urmă cu două sezoane.

La fel ca în campania precedentă, Hermannstadt traversează o perioadă dificilă, însă Claudiu Rotar, unul din cei doi principali acționari ai clubului, spune că nu se pune problema unei schimbări pe banca tehnică.

„Și acum avem răbdare, ca și în sezonul trecut. Nu a zis nimeni că-l schimbă pe Măldărășanu, doar că trebuie să stăm puțin cu biciul pe ei. Echipa s-a bătut, am învins Rapid, am făcut egal cu FCSB. Doar că suntem într-o pasă proastă și doar antrenorul poate rezolva situația”, a declarat Rotar pentru DigiSport.ro.

Finanțatorul sibienilor a recunoscut că jocul echipei a pierdut din agresivitate și că perioada de tranziție din vară a avut efecte vizibile asupra omogenității lotului:

„Au plecat Goncalves, Ianis Stoica, Murgia. Au venit Albu, Georgevski, l-am introdus pe Ciubotaru. Au nevoie de acomodare. Nu există nicio listă pentru înlocuirea lui Măldărășanu, nici nu am discutat și nici nu o vom face.”

Rotar a confirmat că nu există nicio discuție privind înlocuirea lui Măldărășanu, subliniind că soluția trebuie să vină din interiorul vestiarului.

„E o perioadă proastă, dar și alte echipe trec prin asta. Avem încredere în Măldă și în băieți. E momentul să strângem rândurile.”

FC Hermannstadt va juca în următoarele etape cu Oțelul Galați și FCSB, partide considerate esențiale pentru ieșirea din criză.