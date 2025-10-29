marș în tăcere joi seară pe străzile din centrul sibiului, la 10 ani de la colectiv

Pe 30 octombrie, se împlinesc 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, un eveniment care a marcat profund România și a schimbat destinele a zeci de familii. 65 de tineri și-au pierdut viața în acel incendiu devastator, cauzat de corupție și nepăsare.

Pentru a onora memoria victimelor și a transmite un mesaj de solidaritate, sibienii sunt invitați să participe la un marș mut al reculegerii și solidarității. Participanții vor purta lumânări aprinse și pancarte cu mesaje precum „Noi nu uităm”, „10 ani de Colectiv”, „65” sau „Corupția ucide”.

Traseul marșului va fi: Piața Mare – Str. Nicolae Bălcescu – Piața Mare, iar la final lumânările vor fi depuse într-un loc special amenajat, în memoria celor 65 de tineri care nu mai sunt printre noi.

Organizatorii subliniază că evenimentul este strict comemorativ, fără atacuri la adresa instituțiilor, persoanelor sau partidelor politice. Prin tăcerea și solidaritatea lor, participanții transmit un mesaj profund:

„The day we give in is the day we die”.

Toți cei care doresc să participe sunt invitați să se alăture acestui gest de memorie și respect. România nu uită.