mediașul merge cu tupeu la vâlcea. antrenorul lui acs, avertisment pentru olteni / video

ACS Mediaș are punctaj maxim în deplasări, dar vineri va juca la Rm. Vâlcea, contra liderului Seriei a 6-a, o echipă neînvinsă în acest sezon.

Medieșenii au patru victorii din tot atâtea deplasări și sunt neînvinși în ultimele șapte etape, astfel că au urcat pe locul 3 în serie. Duelul de vineri, de la Vâlcea se anunță unul tare, mai ales că punctele vor conta și pentru play-off, unde cele două echipe vor fi probabil la finalul sezonului regular.

Antrenorul echipei de pe malul Târnavei Mari, Cosmin Vâtcă se așteaptă la un meci peste nivelul Ligii 3. ”Ce îți trebuie mai mult ca fotbalist când întâlnești echipă bună, adversari cu experiență, care au jucat și în prima ligă? Noi suntem într-un moment foarte bun ca echipă și individual, așa că avem toate motivele să facem un meci foarte bun. Fără muncă, muncă multă și spirit de sacrificiu nu se poate, o să fie un meci foarte greu. Chiar am văzut că chiar merge multă lume la meciuri în Zăvoi, va fi un meci puțin mai sus ca nivel decât Liga a 3-a, pentru că ne așteaptă un adversar bun, un teren mare și un gazon excelent. Trebuie să facem un meci bun și să fim pregătiți pentru etapa asta” a spus tehnicianul medieșenilor într-o conferință de presă susținută miercuri.

SCM Rm. Vâlcea are ca obiectiv declarat promovarea în acest sezon, după ce, în vară, cu Eugen Beza pe bancă, a ratat finala barajului de promovare la lovituri de departajare. Cosmin Vâtcă le cere jucătorilor săi să aibă aceeași atitudine ca în jocurile trecute.

”Eu vorbesc de când am venit la echipă, băieții au demonstrat că și în deplasare, și acasă am început deja să acumulăm mai multe puncte. Meciurile ne dau încredere și spiritul lor de sacrificiu, munca pe care o depun la antrenamente și în timpul meciurilor ne dau speranțe că o să fie un joc bun la Vâlcea și, de ce nu, să luăm toate cele trei puncte. Eu aș fi mulțumit cu un joc foarte bun și băieții să își mențină aceeași atitudine ca și până acum. De multe ori poți să pierzi când joci foarte bine, în fotbal se poate întâmpla orice, dar eu aștept de la băieții mei să abordeze meciul la fel de serios ca și până acum, la fel de încrezători” a mai punctat fostul portar al Gazului Metan.

Cristi Avram: ”Mergem să câștigăm”

Căpitanul lui ACS Mediaș, Cristi Avram anunță că sibienii vor să câștige și în Zăvoi. ”Va fi o partidă foarte grea, ca și celelalte de până acum. Nu cred că e ceva special, întâlnim liderul, dar noi tot la victorie trebuie să mergem. Eu zic că avem rezultate bune în deplasare, nu am mai pierdut niciun meci și cred că pe fondul ăsta bun, mergem acolo să câștigăm. Și eu zic că va fi un meci frumos, orice se poate întâmpla, suntem la fotbal, nimeni nu e câștigător dinaintea partidei, așa că da, putem să le trecem în cont prima înfrângere. Avem o atmosferă plăcută, suntem uniți, ne și pregătim bine, deci totul este ok” a spus și fundașul medieșenilor.