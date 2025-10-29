Joi, 30 octombrie, la Sibiu, ministrul Apărării Naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, se va întâlni cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, aflată în vizită oficială în România.
În cadrul vizitei sunt programate discuții bilaterale și vizitarea contingentelor dislocate la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu.
Cei doi oficiali vor susține declarații de presă joi, 30 octombrie, de la ora 13.00, la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (AFT) din Sibiu, strada Revoluției nr. 3–5.
Ultima oră
- Locuri de veci mai scumpe la Cimitirul Municipal: prețul minim ajunge la aproape 7.000 de lei 15 minute ago
- Accident în toiul nopții: rupt de beat, a intrat cu mașina într-un parapet 31 de minute ago
- Dublă ispravă: doi șoferi fără permis, prinși la câteva ore distanță în Sibiu și Dumbrăveni 37 de minute ago
- Mediașul merge cu tupeu la Vâlcea. Antrenorul lui ACS, avertisment pentru olteni / video 41 de minute ago
- Erou la 20 de ani: un elev de la Școala Militară din Sibiu a salvat o femeie în pericol 41 de minute ago