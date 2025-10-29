Joi, 30 octombrie, la Sibiu, ministrul Apărării Naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, se va întâlni cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, aflată în vizită oficială în România.

În cadrul vizitei sunt programate discuții bilaterale și vizitarea contingentelor dislocate la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu.

Cei doi oficiali vor susține declarații de presă joi, 30 octombrie, de la ora 13.00, la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (AFT) din Sibiu, strada Revoluției nr. 3–5.