ministrul apărării, mesaj ferm: fără armată obligatorie în românia

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu dă asigurări că România nu va reintroduce serviciul militar obligatoriu. Rezerva armatei urmează să fie întinerită prin serviciul miltar voluntar.
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu a exclus posibilitatea ca România să reintroducă serviciul militar obligatoriu. El a declarat într-o conferință de presă că serviciul militar voluntar, pentru care a fost elaborat un proiect de lege, este suficient pentru a asigura întinerirea rezervei armatei.
„Avem acel proiect de armată voluntară. Armata României este una de profesioniști și vom crește și vom întineri rezerva prin acel proiect de armată voluntară care este acum în Parlament. Nu se discută despre armată obligatorie. Noul proiect va înlocui nevoia rezervei operaționale și o va întineri”, a declarat Ionuț Moșteanu.
Recent, Croația, stat membru NATO a anunțat că va reintroduce serviciul militar obligatoriu.
Ultima oră
- Locuri de veci mai scumpe la Cimitirul Municipal: prețul minim ajunge la aproape 7.000 de lei 20 de minute ago
- Accident în toiul nopții: rupt de beat, a intrat cu mașina într-un parapet 36 de minute ago
- Dublă ispravă: doi șoferi fără permis, prinși la câteva ore distanță în Sibiu și Dumbrăveni 42 de minute ago
- Mediașul merge cu tupeu la Vâlcea. Antrenorul lui ACS, avertisment pentru olteni / video 46 de minute ago
- Erou la 20 de ani: un elev de la Școala Militară din Sibiu a salvat o femeie în pericol 46 de minute ago