o moldoveancă a adus în sibiu gustul copilăriei. plăcintele anei au cucerit orașul

Într-un colț din Sibiu, aproape de Bulevardul Mihai Viteazu, miroase zilnic a aluat proaspăt, brânză coaptă și ceapă călită. Acolo, într-o mică plăcintărie de pe Calea Cisnădiei, o moldoveancă pe nume Ana coace plăcinte artizanale cu gustul adevărat de acasă.

Totul a început în luna august a anului trecut, când a luat naștere proiectul de suflet al Anei, o moldoveancă, mutată din iubire la Sibiu. „Plăcintăria” este o afacere de familie care a adus în Sibiu gustul autentic al plăcintelor moldovenești.

„M-am căsătorit cu un ardelean și atunci ne-am mutat aici. La noi, în Republica Moldova, plăcintele sunt foarte gustoase, cu umpluturi bogate și aluat făcut manual. Când am venit în Sibiu, am observat că lipsea ceva din acel gust de casă, așa că m-am gândit: de ce să nu-l aduc eu aici?”, povestește Ana.

De la cosmetician la „plămăditoare” de aluat

Ana a fost cosmeticiană înainte să se apuce de plăcinte, dar pasiunea pentru aluat o însoțea din copilărie. „Mama cocea acasă tot timpul, nu cumpăram pâine. Mirosul de plăcinte și pâine caldă e amintirea mea preferată. Îmi place foarte mult să lucrez cu aluatul — e viu, trebuie să-l simți”, povestește tânăra.

Cu o investiție inițială de 34.000 de euro, care a ajuns în timp la 70.000 de euro, Ana a pus pe picioare o plăcintărie modernă, cu aparatură performantă, cuptoare profesionale și o echipă mică, dar dedicată. „A fost greu, mai ales la început. Prima provocare a fost să găsesc un spațiu care să respecte toate cerințele legale. Apoi, să găsesc oameni care să înțeleagă câtă răbdare și migală cere aluatul. Noi întindem foile foarte subțiri, totul e făcut manual, fără adaosuri sau prafuri. E un produs artizanal, natural, exact ca acasă”, a spus aceasta.

Rețete din nordul Moldovei, adaptate gustului ardelenesc

Rețetele de bază vin de la cumnata Anei, din nordul Moldovei. Cu timpul, Ana le-a adaptat puțin pentru gusturile sibienilor — „mai multă ceapă călită, cartofi dulci, puțină telemea”.

În vitrinele plăcintăriei, de pe Calea Cisnădiei, din spatele Casei de Sănătate, găsești plăcinte cu brânză, cu carne, cu varză, cu ceapă, cu cartofi, cu dovleac, cu mere și alte câteva combinații-surpriză. „Cele mai căutate sunt cele cu ceapă și cu telemea. Oamenii revin pentru ele, zic că nu au mai gustat așa ceva. Avem clienți fideli — medici, notari, oameni care pun preț pe ce pun pe masă. Vor produse naturale, proaspete, fără compromisuri”, mai spune tânăra.

În fiecare dimineață, la ora 5, Ana e deja la plăcintărie. Frământă, întinde și umple aluatul. Totul e proaspăt, iar cuptoarele nu se opresc toată ziua. „Ne-ar ajuta dacă oamenii ar comanda din timp. Așa putem coace exact cât trebuie și plăcintele ajung calde, aburinde, direct din cuptor”, povestește procesul.

Ana spune că întreaga familie a susținut-o să își îndeplinească visul. „Mama m-a susținut mereu, în tot ce am făcut. Fără familie, nu aș fi reușit”, a spus Ana.