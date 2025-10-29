Două săli de clasă din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 20 din Sibiu se transformă în spații de depozitare. Ele nu au mai fost folosite din anul 2008.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu a cerut municipalității să schimbe destinația unui spațiu de 51 de metri pătrați din incinta imobilului situat în Piața Iancu de Hunedoara, nr. 4, în care funcționează grupe de grădiniță aferente Grădiniței cu P.P. nr. 20, din spațiu aferent unității de învățământ în spațiu de depozitare și distribuire materiale didactice, materiale de birotică și a altor materiale ale ISJ.

Inspectoratul Școlar menționează într-o adresă transmisă Primăriei că acel spațiu – în fapt două săli de clasă, nu a mai fost folosit de 17 ani. Instituția are nevoie de el pentru a depozita materiale didactice și de birotică.

„Accesul la spațiul supus schimbării de destinație se face separat de accesul în grădiniță, printr-o poartă la stradă asfaltată, spațiul exterior fiind delimitat cu gard de curtea grădiniței, astfel nefiind periclitată desfășurarea în bune condiții a activității instructiv-educative a preșcolarilor. În prezent, spațiul – 2 săli de clasă, în suprafață de 51 mp este excedentar pentru activitatea proprie a unității de învățământ, nemaifiind folosit din septembrie 2008, existând spațiu suficient pentru activități recreative ale preșcolarilor care studiază în locația din Piața Iancu de Hunedoara nr. 4”, se arată într-un proiect de hotărâre supus aprobării Consiliului Local.

Inspectoratul Școlar a mai menționat faptul că, la data prezentă, nu există alte solicitări ale unor unități din sfera învățământului pentru spațiul în cauză.