Pompierii sibieni intervin de urgență în centrul Sibiului. De pe clădirea Prefecturii se desprinde tencuiala. 

pericol în centrul sibiului: cade tencuiala de pe clădirea prefecturii / foto

Pompierii au fost solicitați, miercuri, pentru a îndepărta bucăți de tencuială ce riscă să se desprindă de pe clădirea Prefecturii din Sibiu.

„ISU Sibiu intervine de urgență cu o autoscară pe strada Andrei Șaguna din municipiul Sibiu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție aflate în pericol de cădere”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

