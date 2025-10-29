pericol în centrul sibiului: cade tencuiala de pe clădirea prefecturii / foto

Pompierii sibieni intervin de urgență în centrul Sibiului. De pe clădirea Prefecturii se desprinde tencuiala.
Pompierii au fost solicitați, miercuri, pentru a îndepărta bucăți de tencuială ce riscă să se desprindă de pe clădirea Prefecturii din Sibiu.
„ISU Sibiu intervine de urgență cu o autoscară pe strada Andrei Șaguna din municipiul Sibiu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție aflate în pericol de cădere”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
