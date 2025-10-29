poliția, cu ochii pe „albescu sibiu”: monitorizează magazinul online care dă țepe clienților

Tot mai mulți români se plâng că au fost păcăliți de o firmă fantomă care pretinde că își desfășoară activitatea de peste 20 de ani în municipiul Sibiu. Magazinul online, denumit „Albescu Sibiu”, a atras clienții cu oferte aparent de nerefuzat. Cei care au pus comenzi spun însă că au fost înșelați. Chiar dacă pe rețelele de socializare reclamațiile sunt multe, la nivelul Poliției Sibiu nu au fost înregistrate plângeri.

Mai multe persoane au reclamat că au fost păcălite de un magazin online care pretinde că își desfășoară activitatea în Sibiu. Site-ul, promovat sub denumirea „Albescu Sibiu”, a atras clienți din toată țara cu oferte imbatabile. Mulți oameni spun însă că au fost țepuiți. Unii au primit produse care nu seamănă cu cele prezentate în fotografii, pe când alții nu au mai primit niciun produs. Poliția îi sfătuiește pe oameni să fie vigilenți când fac cumpărături online.

Chiar dacă o mulțime de persoane au fost trase pe sfoară, la nivelul IPJ Sibiu nu există, deocamdată, nicio reclamație. Oamenii legii îi îndeamnă pe clienții păgubiți să facă sesizări de îndată pentru a putea demara verificările.

„În urma verificărilor efectuate în evidențele lucrărilor cu caracter penal și general înregistrate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu nu am identificat plângeri/sesizări privind modul de operare descris de dumneavoastră în solicitare, de către societatea Albescu Sibiu sau cu privire la această societate. Aspectele comunicate de dumneavoastră rămân însă în atenția instituției noastre”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu pentru Ora de Sibiu.

Citește și: Sute de persoane păcălite de o firmă fantomă din Sibiu

Sfaturi de la polițiști

Oamenii legii îi sfătuiesc pe cei care fac cumpărături online să fie vigilenți pentru a nu deveni victimele unor fraude.

„Recomandăm persoanelor care achiziționează produse de pe internet să manifeste o atenție sporită și să urmeze câteva reguli de bază privind siguranța cumpărăturilor online, precum: