poliția, cu ochii pe „albescu sibiu”: monitorizează magazinul online care dă țepe clienților

Tot mai mulți români se plâng că au fost păcăliți de o firmă fantomă care pretinde că își desfășoară activitatea de peste 20 de ani în municipiul Sibiu. Magazinul online, denumit „Albescu Sibiu”, a atras clienții cu oferte aparent de nerefuzat. Cei care au pus comenzi spun însă că au fost înșelați. Chiar dacă pe rețelele de socializare reclamațiile sunt multe, la nivelul Poliției Sibiu nu au fost înregistrate plângeri.
Mai multe persoane au reclamat că au fost păcălite de un magazin online care pretinde că își desfășoară activitatea în Sibiu. Site-ul, promovat sub denumirea „Albescu Sibiu”, a atras clienți din toată țara cu oferte imbatabile. Mulți oameni spun însă că au fost țepuiți. Unii au primit produse care nu seamănă cu cele prezentate în fotografii, pe când alții nu au mai primit niciun produs. Poliția îi sfătuiește pe oameni să fie vigilenți când fac cumpărături online.
Chiar dacă o mulțime de persoane au fost trase pe sfoară, la nivelul IPJ Sibiu nu există, deocamdată, nicio reclamație. Oamenii legii îi îndeamnă pe clienții păgubiți să facă sesizări de îndată pentru a putea demara verificările.
„În urma verificărilor efectuate în evidențele lucrărilor cu caracter penal și general înregistrate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu nu am identificat plângeri/sesizări privind modul de operare descris de dumneavoastră în solicitare, de către societatea Albescu Sibiu sau cu privire la această societate. Aspectele comunicate de dumneavoastră rămân însă în atenția instituției noastre”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu pentru Ora de Sibiu.
Citește și: Sute de persoane păcălite de o firmă fantomă din Sibiu
Sfaturi de la polițiști
Oamenii legii îi sfătuiesc pe cei care fac cumpărături online să fie vigilenți pentru a nu deveni victimele unor fraude.
„Recomandăm persoanelor care achiziționează produse de pe internet să manifeste o atenție sporită și să urmeze câteva reguli de bază privind siguranța cumpărăturilor online, precum:
- verificarea autenticității site-ului sau a magazinului online;
- evitarea efectuării de plăți pe platforme necunoscute sau care nu oferă date clare de identificare (numele agentului economic, adresă, CUI, date de contact verificabile etc);
- verificarea recenziilor și reputației vânzătorului, prin căutarea unor opinii independente ale altor clienți și informații despre istoricul companiei. Lipsa totală a recenziilor sau prezența unor oferte „prea bune pentru a fi adevărate” poate semnala un posibil risc;
- evitarea plății în avans prin metode nesigure, folosirea unor servicii de plată securizate sau opțiunea de plată ramburs cu verificarea coletului, mai ales în cazul comercianților mai puțin cunoscuți;
- prudență cu privire la link-urile primite prin e-mail, SMS sau rețele de socializare, care promit reduceri semnificative, iar în acest context, nefurnizarea de date personale sau bancare prin intermediul acestora;
- verificarea politicilor de retur și garanție întrucât comercianții legali oferă informații clare despre modalitățile de returnare a produselor și condițiile de garanție;
- în cazul în care sunt observate activități suspecte sau sunteți victima unei înșelăciuni online sesizați de îndată organele de poliție, cu mențiunea că este recomandat să păstrați toate dovezile tranzacției (facturile, confirmările de comandă, conversațiile cu vânzătorul și capturile de ecran, întrucât acestea pot fi utile în cazul unei eventuale sesizări)”.
Ultima oră
- Președintele Nicușor Dan o numește pe Oana Gheorghiu vicepremier, în ciuda opoziției PSD 15 secunde ago
- Cea mai violentă intervenție antidrog a poliției braziliene s-a soldat cu 132 de morți în favelele din Rio de Janeiro 38 de minute ago
- Sibienii, campioni la vaccinarea antigripală: peste 17.000 de imunizări și niciun caz de gripă o oră ago
- Măldărășanu are în continuare sprijinul conducerii lui FC Hermannstadt: „Nu a zis nimeni că-l schimbă” 2 ore ago
- Analiză Storia: 22% dintre cei aflați în căutarea unei locuințe au amânat achiziția după anunțul privind creșterea TVA 2 ore ago