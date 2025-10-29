poliția s-a autosesizat în cazul celor 10 cățeluși abandonați pe dn14. îl caută pe făptaș

În urma articolului privind zece câini abandonați pe marginea DN14, la ieșirea din Axente spre Agârbiciu, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu s-au autosesizat.

Un gest de cruzime care a zguduit comunitatea sibiană s-a petrecut pe 26 octombrie, în jurul orei 10:00, când zece cățeluși au fost abandonați pe marginea DN14, la ieșirea din Axente spre Agârbiciu, expuși traficului periculos. Imaginile apărute pe rețelele sociale i-au șocat pe localnici și au stârnit reacții de indignare și solidaritate.

Din fericire, animalele au avut un salvator: Cristina, o medieșeancă sensibilă la suferința necuvântătoarelor. Ea a văzut postarea pe un grup de Facebook și a decis să intervină imediat. „Inițial se spunea că sunt șase pui, dar când am ajuns erau zece. Stăteau ghemuiți, speriați, unii chiar căzuți în șanț. Nu am putut să îi las acolo singuri”, povestește Cristina. Împreună cu prietenul ei, ea i-a dus într-un adăpost din Șura Mare, administrat de o asociație de protecție a animalelor din Germania, unde puii au fost cazați în siguranță.

Maria Cristina Rizea, fondatoarea Paws in Hands Express Transport și a asociației de protecție a animalelor, a reacționat cu indignare pe Facebook: „Cum poți fi atât de crud să iei aceste sărmane suflete de la mama lor și să le lași într-un câmp, lângă o stradă circulată? Au doar 3 săptămâni! Fiecare euro îi ține în viață.”

Citește și- Cruzime fără margini: 10 cățeluși aruncați pe marginea drumului pe DN14, salvați de o tânără cu suflet mare / video foto

În urma incidentului, autoritățile au intervenit. Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, a declarat:

„În urma imaginilor și informațiilor apărute în mediul online, privind mai mulți câini abandonați pe DN14, vă comunicăm faptul că polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu s-au autosesizat şi efectuează cercetări pentru identificarea persoanei care le-a abandonat și luarea măsurilor legale în consecință.”