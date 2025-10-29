președintele nicușor dan o numește pe oana gheorghiu vicepremier, în ciuda opoziției psd

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri decretul prin care Oana Clara Gheorghiu este numită în funcția de vicepremier al Guvernului, deși Partidul Social Democrat ceruse respingerea acestei nominalizări.

Documentul a fost transmis miercuri după-amiază la Monitorul Oficial și urmează să fie publicat joi, 30 octombrie. Tot joi, la ora 10:00, este programată ceremonia de depunere a jurământului la Palatul Cotroceni, în prezența premierului Ilie Bolojan.

Conform Mediafax, nominalizarea Oanei Gheorghiu a fost făcută de premierul Ilie Bolojan, care a subliniat experiența și implicarea acesteia în domeniul social. Cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, Gheorghiu este cunoscută pentru coordonarea proiectului de construire a primului spital pentru copii cu cancer din România.

Decizia președintelui vine după ce PSD a solicitat public retragerea propunerii.

„Pentru a evita să compromitem relația cu SUA și să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier”, a declarat marți seara Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.

