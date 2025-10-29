protest în capitală: participă și medici și asistenți din sibiu / video foto

Aproximativ 20.000 de sindicaliști din patru confederații protestează miercuri în Capitală. Printre ei se numără și medici și asistenți din Sibiu. Aceștia cer demisia Guvernului Bolojan și creșterea salariului minim.

Protestul a început la ora 11:00 în Piața Victoriei din Capitală. Sindicaliștii Confederației Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederației Sindicale „Cartel Alfa”, CNSLR-Frăția și ai Confederației Sindicale Naționale Meridian sunt prezenți la București. Printre aceștia se numără și 25 de medici și asistenți medicali din județul Sibiu din Federația „Solidaritatea Sanitară”, afiliată CNS Carter ALFA.

Sindicaliștii din Sănătate cer indexarea anuală a veniturilor salariale cu rata inflației, plata drepturilor aferente asigurării continuității asistenței medicale și lucrului în condiții de muncă la nivelul anului 2025, acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, finalizarea noii legi a salarizării, deblocarea posturilor în sistemul sanitar public și respectarea drepturilor legale și contractuale ale lucrătorilor.

Sindicatele prezente la București solicită Guvernului să aplice cerințele constituționale de dezvoltare a țării și asigurarea unui trai decent pentru toți cetățenii români. Cei aproximativ 20.000 de oameni care participă la protest au cerut demisia Guvernului Bolojan, creșterea salariului minim, cât și un dialog social.