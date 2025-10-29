revelion 2026 all inclusive la munte, în mărginimea sibiului. experiență memorabilă la carpentiere arena

Dacă îți dorești un Revelion 2026 fără griji, într-un decor de poveste, Carpentiere Arena din Mărginimea Sibiului îți oferă o experiență completă all inclusive, ideală pentru familii și grupuri de prieteni. Situat la poalele stațiunii Păltiniș, cazarea de 4 stele combină confortul modern cu farmecul tradițional al sărbătorilor de iarnă la munte.

Pentru Revelion 2026, Carpentiere Arena propune un sejur de minim 3 nopți, între 29 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026. Pachetul include pensiune completă, open bar și mese festive inspirate din gastronomia ardelenească. Atmosfera este animată de muzică live, colinde, dansuri tradiționale, DJ și focuri de artificii la trecerea dintre ani. Fiecare moment este atent gândit pentru a oferi o petrecere elegantă, într-un cadru cald și primitor, specific vacanțelor în inima Transilvaniei.

Relaxare într-un SPA unic în România

Carpentiere Arena este cunoscut pentru singurul SPA exterior din România cu șase facilități majore, disponibil tot timpul anului. Chiar și în nopțile reci de decembrie, o baie în piscină sau în ciubăr sub cerul înstelat completează perfect vacanța.

Zona SPA include două piscine încălzite, dintre care una infinity cu perete de sticlă, o piscină salină cu hidromasaj, jacuzzi cu cromoterapie, trei tipuri de saune – finlandeză, turcească și uscată – precum și un ciubăr tradițional din lemn, cu și fără hidromasaj.

Târgul de Crăciun din Sibiu, la 25 de minute distanță

Un alt avantaj al locației este apropierea de centrul Sibiului. La doar 25 de minute de resort, vizitatorii pot explora Târgul de Crăciun din Sibiu, considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa. Piața Mare devine, în perioada sărbătorilor, un spațiu magic, cu lumini spectaculoase, patinoar, vin fiert și produse tradiționale.

Distracție pe pârtie, la Arena Platoș Păltiniș

Pentru iubitorii sporturilor de iarnă, pârtiile de la Arena Platoș Păltiniș se află la doar 10 minute de Carpentiere Arena. Aici, vizitatorii pot practica schi, snowboard, tubing sau sanie, într-un cadru sigur și prietenos pentru toate vârstele. Resortul oferă, la cerere, și acces la instructori autorizați, disponibili prin recepția hotelului.

Program artistic și atmosferă festivă

Pe tot parcursul sejurului, atmosfera este întreținută de evenimente și activități tematice. Muzica live, colindele, DJ-ul, dansurile tradiționale și cinele festive contribuie la o experiență completă de sărbătoare. Oaspeții se pot bucura de focuri de relaxare în aer liber, cocktailuri de sezon și o selecție de băuturi premium incluse în pachetul open bar.

Cazare elegantă și confort de 4 stele

Camerele și apartamentele sunt spațioase, cu vedere spre pădure, și îmbină materiale naturale precum lemnul și piatra cu dotări moderne. Designul interior reflectă echilibrul între tradiție și confort, iar fiecare detaliu este gândit pentru o experiență de relaxare completă.

Carpentiere Arena oferă parcare gratuită, internet Wi-Fi și un spațiu special pentru depozitarea echipamentelor de schi.

Detalii ofertă Revelion 2026 – Carpentiere Arena

Perioada sejurului este între 29 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026, cu un minim de 3 nopți. Pachetul include pensiune completă, open bar, acces la zona SPA all-season și toate facilitățile resortului.

Pentru mai multe detalii și rezervări, apelează numărul +40 740 053 350 sau consultă oferta completă online.