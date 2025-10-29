săptămâna verde la salina terra salis: zeci de elevi din sibiu și din împrejurimi au descoperit bucuria mișcării și a sănătății într-un singur loc / foto

Salina Terra Salis din Ocna Sibiului a devenit, pentru o zi, locul preferat al zecilor de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 4 din Sibiu, care au participat cu entuziasm la activitățile dedicate Săptămânii Verzi. Situată la mai puțin de 30 de minute de Sibiu, Terra Salis le-a oferit copiilor un mix unic de relaxare, distracție și beneficii pentru sănătate, într-un cadru modern și prietenos.

Elevii au celebrat sănătatea și bucuria mișcării în aer liber, profitând din plin de gama variată de activități pregătite special pentru ei, la Salina Terra Salis din Ocna Sibiului. Pista de tubing, scaunele VR, poligonul de paintball, toboganul gonflabil gigant, dar și jocurile de echipă au fost printre atracțiile preferate.

După orele petrecute afară, distracția s-a mutat în interior, unde copiii s-au bucurat de console PlayStation, biliard, air hockey, darts, pinball și fotbal de masă. Activitățile au continuat cu jocuri Formula 1, plimbări pe colaci și sărituri pe trambulină, într-o atmosferă de veselie și energie pozitivă.

Profesorii și elevii, entuziasmați în egală măsură

Atât elevii, cât și profesorii au trăit o experiență minunată la Terra Salis.

„A fost o zi în care am simțit că școala poate fi și spațiu de bucurie, de mișcare și de explorare. Mulțumim doamnelor profesoare și conducerii Școlii Gimnaziale nr. 4 Sibiu pentru această oportunitate!”, a spus unul dintre elevii clasei a VIII-a C.

Un rol important în organizarea și susținerea activității l-a avut doamna profesoară Gabriela Maniu, directoarea școlii, care s-a remarcat prin implicare, deschidere și încurajarea constantă a inițiativelor educative.

Cea mai mare salină artificială din județul Sibiu

Un element deosebit al Terra Salis este cea mai mare salină artificială din județ, dotată cu tehnologie de ultimă generație și cu sare adusă direct de la Praid. Aici se desfășoară ședințele de haloterapie, o terapie recunoscută pentru efectele sale benefice asupra sănătății respiratorii și generale, potrivită atât pentru copii, cât și pentru adulți.

O ședință de haloterapie durează aproximativ 45 de minute, echivalentul a patru ore petrecute într-o salină naturală subterană. Pentru rezultate optime, se recomandă un pachet de minimum 7 ședințe consecutive, iar în cazul afecțiunilor cronice, este indicat un tratament de 10 ședințe.

Programul salinei este zilnic între orele 10:00 – 21:00, iar programările se fac prin intermediul site-ului terra-salis.ro sau la numărul de telefon: 0745 940 260.

Locația este amplasată pe strada Salinelor din Ocna Sibiului, la mai puțin de o jumătate de oră de Sibiu, fiind ușor accesibilă cu mașina.

Pentru noutăți puteți urmări Terra Salis pe Facebook, Instagram și pe site-ul oficial.